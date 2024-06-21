Депутаты хотят избавить исполнителей песен ко Дню Победы от оплаты авторских прав

В России подготовлен проект федерального закона, позволяющего исполнять песни к 9 мая и некоторым другим праздникам без оплаты авторских прав. Как сообщает 21 июня пресс-служба правительства Ленобласти, одним из соавторов документа стала избранная от региона в Госдуму депутат Ольга Занко.

"Лишать ветеранов возможности петь "Дорогу на Берлин" или "Когда мы были на войне" вместе с любимыми артистами бесчеловечно. А такие попытки, увы, уже есть. И законом это не запрещено", - рассудила единоросс.

Занко посетовала на потомков некоторых поэтов-фронтовиков, которые запрещают исполнять известные произведения.

Авторы законопроекта предусмотрели создание реестра песен, которые можно будет воспроизводить в дни важных государственных мероприятий, не вознаграждая правообладателей. По замыслу депутатов, вести перечень будет правительство.

Помимо Дня Победы, датами для бесплатного исполнения песен хотят сделать День защитника Отечества, а также дни воинской славы и памятные дни, связанные с Великой Отечественной войной. Кроме того, важным условием указано отсутствие у организаторов мероприятий коммерческих целей.

Фото: ЗАКС.Ру