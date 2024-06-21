Прокуратура нашла в роликах Тамары Эйдельман* признаки реабилитации нацизма

Столичная прокуратура 21 июня объявила о найденных нарушениях в деятельности нескольких россиян, имеющих статус иностранного агента. В частности, внимание надзорного органа привлек YouTube-канал историка и учительницы Тамары Эйдельман*.

Некоторые ролики, по мнению проверяющих, содержат выражаемое автором контента "явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества". Материалы проверки передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "реабилитация нацизма" (ст. 354.1 УК).

По мнению прокуратуры, требования уголовного законодательства также нарушили певица Монеточка**, на которую хотят завести дело о несоблюдении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК) и актриса Яна Троянова***, замеченная в возбуждении ненависти и вражды (ч. 2 ст. 282 УК).

*Минюст внес Тамару Эйдельман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Яну Троянову в единый реестр иноагентов

фото: Книжный чел / YouTube (скриншот)