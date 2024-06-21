В ГД внесли инициативу о запрете рекламы в соцсетях, объявленных экстремистскими

В Государственную думу 21 июня внесли законопроект, предполагающий введение запрета на публикацию рекламы в социальных сетях, которые объявлены экстремистскими и нежелательными организациями в России. Авторами документа стали 11 депутатов и четверо сенаторов, включая главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Законотворцы своим новым нормативно-правовым актом предлагают внести поправки в федеральные законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе".

"Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам", - объяснил необходимость в принятии инициативы депутат Александр Хинштейн, цитируемый сайтом нижней палаты.

По мнению единоросса, недружественные структуры не должны зарабатывать на российском рынке. В пояснительной записке к документу сказано, что объем рекламных доходов Instagram* и Facebook* порой достигает 90% от общей выручки.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру