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По делу об изнасиловании в Петербурге задержали палестинца

фото ЗакС политика По делу об изнасиловании в Петербурге задержали палестинца

Петербургские правоохранители задержали уроженца Палестины, о чем 21 июня сообщает региональное управление СК.

35-летнего мужчину обвиняют в совершении изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК), которое случилось в январе. Согласно материалам дела, потерпевшая также была избита.

В связи с расследованием насильственного преступления следователи, опубликовав фотографию фигуранта, обратились к петербуржцам. Они просят передать ведомству любую известную информацию об аналогичных криминальных деяниях, которые совершил задержанным. СК известно, что за ним может числиться не один подобный эпизод.

Фото: ЗАКС.Ру


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