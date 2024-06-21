Савва Федосеев подал документы для участия в выборах в МО "Литейный округ"

Руководитель петербургского отделения движения "Общество.Будущее" Савва Федосеев 21 июня подал документы в ТИК №16 для участия в выборах в МО "Литейный округ". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Для Федосеева сентябрьские выборы станут третьей попыткой занять выборную должность в органах публичной власти. До этого он баллотировался в Законодательное собрание в 2021 году и в МО "Дачное" в 2022 году. Оба раза ему отказали в регистрации из-за брака в подписях избирателей в поддержку его выдвижения. Попытки оспорить отказы в регистрации оказались безуспешными.

Федосеев стал одним из первых, кто подал документы для участия в выборах в Центральном районе, однако уже один потенциальный конкурент у него уже есть. 58-летний водитель Сергей Овсов из ГБАУ "Смольнинское", которое предоставляет автомобили для петербургских чиновников, будет баллотироваться в том же округе, что и Федосеев.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Всего в городе планируется избрать более 1,5 тысяч муниципалов. Также в эти дни пройдут выборы губернатора и довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру