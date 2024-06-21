Минюст пополнил перечень нежелательных организаций тремя юрлицами

Реестр нежелательных организаций, который ведет Минюст, вырос 21 июня до 170 позиций. Таковыми объявлены "Международное русское радио и телевидение"* из Финляндии, а также канадское "Медиа Министерство Великое Поручение"**, которое представлено в двух вариантах - канадском и американском.

В каждом из трех случаев Генпрокуратура вынесла свое решение 3 июня.

Все три структуры представляют собой религиозно-миссионерские проекты.

*Генпрокуратура объявила "Международное русское радио и телевидение" нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура объявила "Медиа Министерство Великое Поручение" (филалы в Канаде и США) нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру