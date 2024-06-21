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Минюст пополнил перечень нежелательных организаций тремя юрлицами

фото ЗакС политика Минюст пополнил перечень нежелательных организаций тремя юрлицами

Реестр нежелательных организаций, который ведет Минюст, вырос 21 июня до 170 позиций. Таковыми объявлены "Международное русское радио и телевидение"* из Финляндии, а также канадское "Медиа Министерство Великое Поручение"**, которое представлено в двух вариантах - канадском и американском.

В каждом из трех случаев Генпрокуратура вынесла свое решение 3 июня.

Все три структуры представляют собой религиозно-миссионерские проекты.

*Генпрокуратура объявила "Международное русское радио и телевидение" нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура объявила "Медиа Министерство Великое Поручение" (филалы в Канаде и США) нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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