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Новости 20:55

В Колпино благоустроят левый берег Ижоры

фото ЗакС политика В Колпино благоустроят левый берег Ижоры

Петербургский губернатор Александр Беглов 21 июня посетил Колпино и рассказал местным жителям о планах дальнейшего благоустройства центральной части города. 

Чиновник распорядился обустроить местность, прилегающую к новому фонтанному комплексу, который был открыт год назад. Речь идет об участке площадью более десяти гектаров в районе Раумской улицы, передает пресс-служба Смольного. Здесь должны будут возникнуть места как для спокойного, так и для экстремального отдыха. Они будут разграничены.

Появится также поле для мини-футбола, а непосредственно у Ижоры создадут экотерриторию. В результате весь левый берег реки получит современное благоустройство.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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