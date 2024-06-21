В Колпино благоустроят левый берег Ижоры

Петербургский губернатор Александр Беглов 21 июня посетил Колпино и рассказал местным жителям о планах дальнейшего благоустройства центральной части города.

Чиновник распорядился обустроить местность, прилегающую к новому фонтанному комплексу, который был открыт год назад. Речь идет об участке площадью более десяти гектаров в районе Раумской улицы, передает пресс-служба Смольного. Здесь должны будут возникнуть места как для спокойного, так и для экстремального отдыха. Они будут разграничены.

Появится также поле для мини-футбола, а непосредственно у Ижоры создадут экотерриторию. В результате весь левый берег реки получит современное благоустройство.

фото: gov.spb.ru