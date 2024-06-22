В Петербурге 22 июня температура может опуститься ниже климатической нормы

В Петербурге будет царить скандинавская прохлада, но без дождей, об этом 22 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода останется под влиянием периферии антициклона. Дождей особо не ожидается, однако температурные показатели могут опускаться ниже климатической нормы.

Воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 23 июня, в Петербурге не ожидается осадков, а температура повысится до +24 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру