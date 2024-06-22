Бельский обратился к петербуржцам в день 83-летия с начала Великой Отечественной войны

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский обратился к петербуржцам в памятную дату – 83 года с начала Великой Отечественной войны, об этом 22 июня он написал в своем Telegram-канале.

Бельский отметил, что вторжение фашистов оставило следы на судьбах миллионов людей, а наши предки пережили холод, голод и бесконечный труд и в конце концов победили.

"Героизм простых людей сломал хребет агрессора. Память о нем в генах и перейдет потомкам. Любые попытки исказить или отменить историю будут пресечены", – написал Бельский.

В конце депутат поблагодарил тех, кто вынес тяготы войны и спас Россию.

Фото: ЗАКС,Ру