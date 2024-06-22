Петербуржцы на скутере упали в реку Смоленку

Водитель скутера и его пассажир оказались в Смоленке после катания по Васильевскому острову, об этом 22 июня пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в ночь на субботу, 22 июня, в день рождения водителя скутера. В какой-то момент водитель с пассажиром свернули с тротуара в реку Смоленку и оказались в воде.

По словам очевидцев, у водителя наполовину был снят скальп после того, как его достали из воды. Скорая увезла его в Мариинскую больницу.

Врачи диагностировали у мужчины скальпированную рану головы и сотрясение головного мозга.

Фото: unsplash.com