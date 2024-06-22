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Новости 12:16

Средний чек за поездку на электросамокате в Петербурге оказался выше, чем в Москве

фото ЗакС политика Средний чек за поездку на электросамокате в Петербурге оказался выше, чем в Москве

В Петербурге средний чек одной поездки на электросамокате превысил московский в 1,7 раз, об этом 22 марта пишет ТАСС со ссылкой на экспертов банка "Русский стандарт".

Средняя стоимость поездки на электросамокате составила 207 рублей, а в Москве 119 рублей. 

В целом по стране в 2024 году средняя стоимость поездки составляет 133 рубля, что означает, что стоимость в Петербурге сильно выше средней по стране. В 2023 году средний чек выходил в 109 рублей.

При этом Москва существенно опередила Петербург и другие города России по количеству платежей за аренду электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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