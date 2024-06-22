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Новости 13:49

В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024"

фото ЗакС политика В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024"

Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024" открылся в Кронштадте и продлится два дня, об этом 22 июня в своем Telegram-канале сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.

Салон пройдет 22 и 23 июня на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Там можно будет ознакомиться с новинками военно-морского дела. 

В общей сложности на территории салона представлены 16 образцов различной военно-морской техники. Как отметил Соловейчик, самый хороший вид на технику открывается с причала Усть-Рогатки Кронштадта.

Любой желающий может посмотреть на подводные лодки, сторожевые корабли, корветы, гидрографическое судно, а также катера специальных служб. 

Фото: Telegram-канал Кирилла Соловейчика


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