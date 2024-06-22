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Суд отправил в СИЗО трех петербуржцев за хулиганство с ножом и нацистскими лозунгами

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО трех петербуржцев за хулиганство с ножом и нацистскими лозунгами

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Дениса Князькина, Михаила Тренева и Владислава Антонова по статье об групповом хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), об этом 22 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в понедельник, 17 июня, подозреваемые находились на набережной у Лахта Центра и угрожали ножом неустановленному лицу, а потом скрылись с места происшествия. По данным "Фонтанки.ру", молодые люди не только размахивали ножом, но и выкрикивали нацистские лозунги.

В пятницу, 21 июня, правоохранительные органы задержали всех троих предполагаемых хулиганов. Суд решил отправить Дениса Князькина, Михаила Тренева и Владислава Антонова в СИЗО до 17 августа 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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