Библиотека имени Берггольц получила статус центра семейного чтения

Библиотека имени поэтессы Ольги Берггольц стала районным центром семейного чтения после капитального ремонта, об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Смольного.
Учреждение посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в Петербурге ведется работа по модернизации городских библиотек. Новый статус библиотеки имени Берггольц говорит о том, что там можно не только взять книги, но и провести время с семьей.
В общей сложности на модернизацию объекта из бюджета Петербурга было выделено 10 млн рублей и 15 млн рублей на переоснащение библиотеки. Также была обновлена экспозиция, посвященная поэтессе.
Кроме этого, в городской администрации отметили, что в Невском районе школу №340 назовут в честь Ольги Берггольц.