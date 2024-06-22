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Новости 16:47

Библиотека имени Берггольц получила статус центра семейного чтения

фото ЗакС политика Библиотека имени Берггольц получила статус центра семейного чтения

Библиотека имени поэтессы Ольги Берггольц стала районным центром семейного чтения после капитального ремонта, об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Учреждение посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в Петербурге ведется работа по модернизации городских библиотек. Новый статус библиотеки имени Берггольц говорит о том, что там можно не только взять книги, но и провести время с семьей.

В общей сложности на модернизацию объекта из бюджета Петербурга было выделено 10 млн рублей и 15 млн рублей на переоснащение библиотеки. Также была обновлена экспозиция, посвященная поэтессе.

Кроме этого, в городской администрации отметили, что в Невском районе школу №340 назовут в честь Ольги Берггольц.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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