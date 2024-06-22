Бастрыкин предложил расследовать преступления в годы ВОВ даже после смерти обвиняемых

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил расследовать уголовные дела против мира и безопасности человечества в годы Великой Отечественной войны даже после смерти обвиняемых, об этом 22 июня пишут "РИА Новости".

Для этого он предложил внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. По мнению Бастрыкина, новые сведения могут использоваться для обоснования дополнительных выплат родственникам жертв.

Он также отметил, что следователи уже установили много новых фактов преступлений того времени, которые ранее не учитывались.

Также он отметил, что в Германии работает политика двойных стандартов, так как страна решила выплачивать Намибии компенсации за геноцид в период ВОВ, а тем, кто пережил блокаду Ленинграда, нет.

Фото: пресс-служба СК РФ