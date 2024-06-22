Путин подписал закон о блокировке копий заблокированных сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому должны будут оптимизировать порядок блокировки "зеркал" заблокированных в стране сайтов, об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Кремля.

Копиями заблокированных сайтов будет заниматься Роскомнадзор напрямую. Раньше для блокировки "зеркала" заблокированного сайта нужно было отправлять информацию в Минцифры, а потом оттуда заключение шло к владельцу и РКН.

Также отмечается, что будет установлена обязанность по прекращению выдачи сведений о копиях заблокированных сайтов в поисковых системах. Это будет работать для всех операторов таких систем.

Фото: kremlin.ru