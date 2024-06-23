Бельский рассказал петербуржцам про третью ипостась Господа

Спикер петербургского парламента Александр Бельский обратился к горожанам по случаю православного праздника Святой Троицы. Он напомнил, что этот день заключает в себе и большую радость, и содержание.

"Именно на пятидесятый день после Пасхи, сообщает нам Евангелие, людям была явлена третья ипостась Господа – Святой Дух. Это чудесное событие стало отправной точкой для распространения христианства по всему миру", - приводит слова единоросса пресс-служба Мариинского дворца.

Именно Святая Троица, по мнению Бельского, дает верующим защиту от греха. 23 июня он считает уместным оценить глубину собственной веры. Напоследок депутат пожелал петербуржцам здоровья.

Фото: ЗАКС.Ру