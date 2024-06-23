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Новости 12:44

В Петербурге за стрельбу по прохожим задержали студента

фото ЗакС политика В Петербурге за стрельбу по прохожим задержали студента

Петербургские правоохранители вычислили предполагаемого злоумышленника, который стрелял из автомобиля по прохожим на Выборгской стороне. Задержание случилось накануне вечером на Тихорецком проспекте, о чем сообщает региональный главк МВД.

На стрельбу, имевшую место в утреннее время, пожаловался 55-летний мужчина. Впоследствии полицейские остановили автомобиль, владелец которого рассказал, что сдавал его в аренду молодому человеку.

Задержанным оказался 17-летний студент одного из технических колледжей. По версии полиции, он стрелял по прохожим из светошумового пистолета Kurs G-17. На него завели дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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