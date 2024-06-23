Беглов поздравил нахимовцев с их праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам по случаю 80-летия со дня основания Нахимовского училища. Он счел важным напомнить, что ныне принадлежащее Минобороны учреждение было создано в год освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Первыми его учениками были дети бойцов, защищавших Советский Союз.

"Сегодня юные нахимовцы достойно продолжают традиции своих предшественников, учатся быть стойкими, мужественными, верными присяге, служебному долгу и памяти героических предков", - приводит речь главы города пресс-служба Смольного.

Выпускникам, ветеранам училища, учащимся и преподавателям Беглов пожелал новых достижений в служении стране.

Фото: ЗАКС.Ру