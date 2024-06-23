В Петербурге отменили концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных

Отменен петербургский концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных, ранее назначенный на 28 июня. Информация об этом появилась накануне на странице Сергея Никитина в соцсети "ВКонтакте".

"Концерт 28 июня в Санкт-Петербурге отменен в целях безопасности артистов и зрителей, а не по решению площадки", - гласит сообщение.

В первой половине июня сорвался концерт семейной пары в Москве.

Ранее на Сергея и Татьяну Никитиных стали поступать жалобы от разного рода активистов, обвинивших бардов в поддержке Украины. В ответ музыканты записали видеообращение, в котором заявили, что не финансируют ВСУ.

фото: Nikitinchannel / YouTube (скриншот)