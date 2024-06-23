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Новости 16:30

При обстреле Севастополя пострадало более ста человек

фото ЗакС политика При обстреле Севастополя пострадало более ста человек

Российское Министерство обороны днем 23 июня сообщило об атаке, которой подвергся Севастополь. В официальном сообщении утверждается, что украинская армия ударила по городу ракетами ATACMS, полученными от США.

Четыре ракеты в Крыму были отбиты средствами противовоздушной обороны, пятая взорвалась над городом. По официальной версии, средство поражения было оснащено кассетными боеприпасами.

ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова пишет о 124 пострадавших. Из них 27 не достигли совершеннолетия.

UPD 16:55 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура.

Фото: ЗАКС.Ру


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