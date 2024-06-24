После смертельной аварии в Красном Селе задержали водителя с 85 нарушениями ПДД

Петербургские полицейские задержали 62-летнего мужчину, который на Аннинском шоссе насмерть сбил пенсионерку, о чем сообщает региональный главк МВД. Водитель скрылся с места происшествия.

Задержать автомобилиста, управлявшего иномаркой, смогли через несколько минут. Выяснилось, что с начала года за нарушение правил дорожного движения его привлекали к ответственности 85 раз.

На предполагаемого виновника гибели женщины завели дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК).

Фото: ЗАКС.Ру