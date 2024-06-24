Бельский хочет поставить заслон деструктивным силам

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский высказался о террористической атаке, которую накануне вечером пережил Дагестан. Нападения на правоохранителей и религиозные учреждения стали, по мнению депутата, попыткой дестабилизировать единство внутри страны.

"Благодаря самоотверженности сотрудников правоохранительных органов она была пресечена. Так будет всегда – мы вместе поставим заслон любым деструктивным силам", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

По последним официальным данным, которые приводит ТАСС, в результате нападения боевиков погибли более 15 сотрудников правопорядка. Утверждается, что все нападавшие ликвидированы.

Фото: ЗАКС.Ру