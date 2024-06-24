ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:59

На Петроградской стороне отреставрируют здание Иоанновского монастыря

фото ЗакС политика На Петроградской стороне отреставрируют здание Иоанновского монастыря

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция санкционировала ремонтные работы в здании причта, находящегося на территории Иоанновского монастыря на Петроградской стороне. Монастырь признан региональным памятником.

Как сообщает подразделение Смольного, в ближайшее время дом, построенный в самом начале XX века, покроют строительными лесами. Работы должны провести до середины апреля будущего года. Весь объект культурного наследия в целом с конца 1980-х годов принадлежит петербургской епархии.

В советскую эпоху здание причта на улице Профессора Попова занимали, в том числе, швейный цех и вычислительный центр. Всего в период существования СССР здесь располагалось более 20 организаций.

фото: ГАТИ Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама