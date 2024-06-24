На Петроградской стороне отреставрируют здание Иоанновского монастыря

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция санкционировала ремонтные работы в здании причта, находящегося на территории Иоанновского монастыря на Петроградской стороне. Монастырь признан региональным памятником.

Как сообщает подразделение Смольного, в ближайшее время дом, построенный в самом начале XX века, покроют строительными лесами. Работы должны провести до середины апреля будущего года. Весь объект культурного наследия в целом с конца 1980-х годов принадлежит петербургской епархии.

В советскую эпоху здание причта на улице Профессора Попова занимали, в том числе, швейный цех и вычислительный центр. Всего в период существования СССР здесь располагалось более 20 организаций.

фото: ГАТИ Петербурга