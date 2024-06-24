Благоустройство Бокситогорской улицы могут ускорить

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина получила от комитета по благоустройства ответ на свой запрос, касающийся создания тротуара на Бокситогорской улице.

Если раньше чиновники планировали выполнить работы в срок до 2040 года, то сейчас, судя по их ответу, тротуар может появиться раньше. Глава профильного комитета Василий Пониделко доложил, что адрес включен в программу работ на на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В своем Telegram-канале Шишкина пообещала, что постарается добиться появления тротуара в следующем году. Таким образом будут соблюдены интересы обладателей квартир в ЖК "Охта Хаус".

Фото: ЗАКС.Ру