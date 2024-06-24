ЗакС рассмотрит проект о поддержке многодетных семей с жильем в рассрочку

Петербургское Заксобрание рассмотрит проект федеральной инициативы о предоставлении государственной поддержки многодетным семьям, купившим жилье в рассрочку. Авторами инициативы, размещенной на сайте городского парламента, выступили депутаты из фракции "Единая Россия" Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Проект предусматривает внесение поправок в федеральный закон о мерах поддержки многодетных семей с ипотечными кредитами. Сейчас при рождении третьего или последующих детей такие семьи вправе получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. При этом подобная мера не распространяется на семьи, купившие жилье в рассрочку без привлечения средств по ипотечному кредиту, отмечают авторы проекта.

"Представляется актуальным и справедливым распространить действие Федерального закона не только на семьи с ипотечными кредитами, но и на те многодетные семьи, которые приобрели жилье в рассрочку в рамках государственных программ", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие поправок повлечет за собой дополнительные траты из федерального бюджета на уровне 50 миллионов рублей в год. В частности, по состоянию на начало ноября 2023 года в Петербурге насчитывалось 67 действующих договоров купли-продажи жилья в рассрочку, заключенных с многодетными семьями, уточняется в документе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру