Петербургское "Яблоко" хочет штрафовать чиновников за неудовлетворительные ответы на депутатские запросы

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга внесла на рассмотрение законопроект о штрафах за воспрепятствование деятельности депутата парламента. Законопроект появился в базе проектов законов, обратил внимание ЗАКС.Ру 24 июня. "Яблочники" хотят дополнить городской закон об административных правонарушениях нормой, которая бы позволила штрафовать чиновников и представителей петербургских госучреждений за неисполнение требований депутатов.

Под "неисполнением требований" авторы проекта закона имеют в виду предоставление заведомо ложной информации и нарушение сроков предоставления ответа на запрос депутата Заксобрания. "Создание препятствий" в понимании "яблочников" может выражаться в нарушении права депутата ЗакСа на внеочередной и безотлагательный прием у должностных лиц. Также препятствием сочтут недопуск депутата к присутствию на открытых заседаниях правительства и органов власти. Штрафовать должностных лиц авторы законопроекта предлагают на сумму от 5 до 20 тысяч рублей.

Для реализации закона депутаты предлагают расширить перечень возможных субъектов правонарушения, добавив туда органы местного самоуправления, предприятий, учреждений и общественных объединений, расположенных на территории Петербурга.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру