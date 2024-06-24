В России хотят ужесточить наказание за вооруженный мятеж

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за вооруженный мятеж (ст. 279 УК) с отягчающими обстоятельствами. Об этом пишет RTVI.

Сегодня максимальное наказание по данной статье представляет собой 20 лет заключения. В случае, если законопроект будет принят, судьи смогут приговаривать фигурантов к пожизненному лишению свободы.

По словам депутата Госдумы Юрия Синельщикова, закон не будет иметь обратной силы.

Отметим, что ровно год назад попытку вооруженного мятежа в России предпринял глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По пути на Москву он остановился, прекратив "марш справедливости". Спустя два месяца бизнесмен погиб в авиакатастрофе над Тверской областью. Дело о вооруженном мятеже, возбужденное на Пригожина, было закрыто.

Фото: ЗАКС.Ру