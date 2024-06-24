Прокуратура потребовала завести уголовное дело на Моргенштерна*

Столичная прокуратура сообщила о систематическом несоблюдении рэпером Моргенштерном* законодательства об иноагентах. За последний год на него дважды составляли протоколы по соответствующей статье 19.34 КоАП, по которым заочно назначались штрафы.

Взыскания не остановили популярного исполнителя: он продолжил публиковать контент без указания на свое присутствие в реестре Минюста. В связи с этим надзорное ведомство потребовало возбудить в отношении Моргенштерна* "иноагентское" уголовное дело.

В ближайшее время Следственный комитет решит вопрос о возбуждении дела по ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру