Нехватку строителей в Ленобласти могут компенсировать кадрами из Белоруссии

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в строительной отрасли региону не хватает около 50 тысяч специалистов. В это число входят 10-12 тысяч квалифицированных кадров. На выступление чиновника 24 июня ссылается издание "СБ. Беларусь сегодня". Дрозденко рассчитывает, что жители соседнего государства смогут помочь региону в строительной сфере.

"Мы понимаем, что эту цифру очень сложно закрыть, но, по крайней мере, можно посмотреть, чтобы крупные белорусские компании зашли на субподряды и привлекли именно узких специалистов", - произнес губернатор.

Дрозденко также выразил удовлетворение качеством работ в рамках программы газификации, которое демонстрируют белорусские партнеры. Устраивает его в том числе и ценовая политика.

Фото: ЗАКС.Ру