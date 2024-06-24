ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:10

Беглов рассказал об успехах в трудоустройстве выпускников вузов

фото ЗакС политика Беглов рассказал об успехах в трудоустройстве выпускников вузов

В связи с церемонией чествования лучших выпускников петербургских вузов губернатор Александр Беглов озвучил имеющуюся у него статистику. По данным Смольного, почти 90% выпускников в городе находят работу в течение одного года после окончания вуза. Какая именно работа достается закончившим учебу, в официальном сообщении не уточняется.

"Их ждут на предприятиях нашего города и всей страны", - приводит 24 июня слова городского главы пресс-служба петербургского правительства.

Беглов отметил, что от года к году число желающих поступить в институты и университеты города растет. На церемонии вручили бронзовые статуэтки в виде сфинксов 61 выпускнику.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама