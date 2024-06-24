Беглов рассказал об успехах в трудоустройстве выпускников вузов

В связи с церемонией чествования лучших выпускников петербургских вузов губернатор Александр Беглов озвучил имеющуюся у него статистику. По данным Смольного, почти 90% выпускников в городе находят работу в течение одного года после окончания вуза. Какая именно работа достается закончившим учебу, в официальном сообщении не уточняется.

"Их ждут на предприятиях нашего города и всей страны", - приводит 24 июня слова городского главы пресс-служба петербургского правительства.

Беглов отметил, что от года к году число желающих поступить в институты и университеты города растет. На церемонии вручили бронзовые статуэтки в виде сфинксов 61 выпускнику.

Фото: ЗАКС.Ру