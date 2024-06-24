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Новости 14:23

Из-за рекламы на петербургском телевидении оштрафовали Сбербанк

фото ЗакС политика Из-за рекламы на петербургском телевидении оштрафовали Сбербанк

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы добились привлечения Сбербанка к административной ответственности. Как 24 июня сообщает ведомство, претензии возникли к рекламе кредитной организации, которая была показана по петербургскому "5 каналу" телевидения.

Ролик был посвящен 16-процентной ставке по кредиту. При этом важные условия предложения авторы рекламы поместили в сноске, которую прописали трудным для чтения шрифтом. Кроме того, пояснения на экране длились в течение крайне непродолжительного времени. В результате рекламу признали ненадлежащей и нарушающей законодательство. 

Это уже не первое подобное нарушение Сбербанка. Штраф составил полмиллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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