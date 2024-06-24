Беглов вручил российские паспорта юным жителям ДНР и Херсонской области

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил первые российские паспорта и экземпляр Конституции РФ юным уроженцам ДНР и Херсонской области, об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Церемония вручения прошла в музейно-выставочном центре "Россия – моя история".

"Сегодня в торжественной обстановке мы вручаем вам паспорта граждан Российской Федерации. Вы получаете их в Санкт-Петербурге – городе, где начиналась Российская Империя. В Городе-Герое, который выдержал 900-дневную блокаду", – сказал Беглов.

Также новым жителям России показали петербургские достопримечательности, провели теплоходную экскурсию и ночную прогулку по Петербургу.

Фото: ЗАКС.Ру