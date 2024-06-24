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Новости 16:15

Депутат ЗакСа Яковлев подал документы для регистрации кандидатом на выборы губернатора

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Яковлев подал документы для регистрации кандидатом на выборы губернатора

Депутат Законодательного собрания Максим Яковлев (ЛДПР) подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для регистрации кандидатом в губернаторы города, об этом 24 июня в своем Telegram-канале написал глава фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин.

"Спасибо партийцам за поддержку моей кандидатуры! Необходимое количество подписей собрано. Нам всем нужны сильная Россия и процветающий Петербург. К этому и будем стремиться", – сказал Яковлев.

Как написал Иткин у себя в канале, ключевой целью предвыборной кампании Яковлева будет укрепление стабильности общества перед нынешними угрозами, а также обеспечение безопасности граждан.

Выборы губернатора Петербурга состоятся с 6 по 8 сентября. Одновременно с ними в городе пройдут выборы депутатов в местные советы и дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу. 

Фото: Telegram-канал Павла Иткина


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Упоминаемые персоны
Иткин Павел Михайлович 
Яковлев Максим Эдуардович 




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