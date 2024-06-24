Депутат ЗакСа Яковлев подал документы для регистрации кандидатом на выборы губернатора

Депутат Законодательного собрания Максим Яковлев (ЛДПР) подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для регистрации кандидатом в губернаторы города, об этом 24 июня в своем Telegram-канале написал глава фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин.

"Спасибо партийцам за поддержку моей кандидатуры! Необходимое количество подписей собрано. Нам всем нужны сильная Россия и процветающий Петербург. К этому и будем стремиться", – сказал Яковлев.

Как написал Иткин у себя в канале, ключевой целью предвыборной кампании Яковлева будет укрепление стабильности общества перед нынешними угрозами, а также обеспечение безопасности граждан.

Выборы губернатора Петербурга состоятся с 6 по 8 сентября. Одновременно с ними в городе пройдут выборы депутатов в местные советы и дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу.

Фото: Telegram-канал Павла Иткина