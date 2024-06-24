"Единая Россия" утвердила кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга

На региональной конференции партии "Единая Россия" 24 июня делегаты утвердили итоги предварительного голосования, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Победители праймериз будут представлять партию на муниципальных выборах. Всего на места в местных советах претендуют 1576 единороссов. Заявились на праймериз 8,3 тысячи человек. Конкурс составил пять человек на место.

Большинство глав муниципалитетов, избранных от "Единой России" смогли победить на праймериз. Исключением стали некоторые округа в Петроградском районе.

Голосование проходило с 10 по 16 июня. Определять победителей пришлось согласованным выборщикам - их было около 600 тысяч человек.

Выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образований. Также в эти дни пройдут выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру