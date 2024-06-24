Визовый центр Испании на Литейном перестал принимать посетителей без записи

Визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать посетителей без предварительной записи, об этом 24 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на посетительницу центра.

Ранее визовый центр на Литейном проспекте можно было посетить в порядке живой очереди. Как сказано на двери центра, прием живой очереди приостановлен по техническим причинам.

По словам посетительницы, сотрудники центра заявили, что причина в дефиците кадров. Объявление о новом формате работы появилось в 09:00 в понедельник, 24 июня.

Как оказалось, некоторые петербуржцы стояли в очереди еще с вечера воскресенья, 23 июня, а на следующий день их не стали пускать на прием. Доступных окон для записи при этом также нет.

Фото: unsplash.com