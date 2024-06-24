Родственники депутатов ЗакСа победили на праймериз "Единой России"

Родственники депутатов Законодательного собрания Петербурга, которые заявились на предварительное голосование "Единой России" в качестве кандидатов в муниципальные депутаты, победили на праймериз, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об этом стало известно на конференции партии 24 июня.

Так, в итоговые списки партии прошли Станислав Милюта в МО "Город Колпино", сын депутата Олега Милюты, Оксана Умнова из МО "Пискаревка", дочь депутата Веры Сергеевой, а также Анна Астахова из МО "Сенной округ", невестка депутата Наталии Астаховой. Еще на праймериз в МО "Пулковский меридиан" победил Виктор Макаров, брат депутата Алексея Макарова.

Также среди победителей праймериз оказался сын вице-губернатора Натальи Чечиной Дмитрий.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Голосование пройдет в 110 из 111 муниципальных образований. Всего планируется избрать более 1,5 тысячи муниципальных депутатов. Также в эти дни пройдут губернаторские выборы и довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру