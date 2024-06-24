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Муниципал 17:45

Родственники депутатов ЗакСа победили на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Родственники депутатов ЗакСа победили на праймериз "Единой России"

Родственники депутатов Законодательного собрания Петербурга, которые заявились на предварительное голосование "Единой России" в качестве кандидатов в муниципальные депутаты, победили на праймериз, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об этом стало известно на конференции партии 24 июня. 

Так, в итоговые списки партии прошли Станислав Милюта в МО "Город Колпино", сын депутата Олега Милюты, Оксана Умнова из МО "Пискаревка", дочь депутата Веры Сергеевой, а также Анна Астахова из МО "Сенной округ", невестка депутата Наталии Астаховой. Еще на праймериз в МО "Пулковский меридиан" победил Виктор Макаров, брат депутата Алексея Макарова

Также среди победителей праймериз оказался сын вице-губернатора Натальи Чечиной Дмитрий. 

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Голосование пройдет в 110 из 111 муниципальных образований. Всего планируется избрать более 1,5 тысячи муниципальных депутатов. Также в эти дни пройдут губернаторские выборы и довыборы в Заксобрание по 18-му округу. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Астахова Анна Александровна
Пока еще нет голосов...
Макаров Виктор Алексеевич
Пока еще нет голосов...
Умнова Оксана Николаевна
Пока еще нет голосов...
Чечин Дмитрий Денисович
Упоминаемые персоны
Астахова Анна Александровна 
Астахова Наталия Владимировна 
Макаров Алексей Алексеевич 
Макаров Виктор Алексеевич 
Милюта Олег Эдвардович 
Сергеева Вера Владимировна 
Умнова Оксана Николаевна 
Чечин Дмитрий Денисович 
Чечина Наталья Валентиновна




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