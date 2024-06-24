ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:45

В Петербурге вновь осталось одно пригодное для купания озеро

фото ЗакС политика В Петербурге вновь осталось одно пригодное для купания озеро

Петербургский Роспотребнадзор продолжает проверять городские водоемы и уведомлять о результатах горожан, об изменениях результатов 24 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на понедельник, 24 июня, в Петербурге можно купаться только в одном озере – в Среднем (оно же 2-ое) Суздальском озере в Выборгском районе. Неделей ранее оно было признано непригодным для купания.

При этом Верхнее (оно же 1-ое) Суздальское озеро, которое ранее было пригодным для отдыха, оказалось не рекомендованным для купания.

Напомним, что Роспотребнадзор с мая проверяет 24 пляжа Петербурга. В понедельник, 24 июня, было отобрано 96 проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В ведомстве не рекомендуют купаться в не прошедших проверку водоемах.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама