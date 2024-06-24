В Петербурге вновь осталось одно пригодное для купания озеро

Петербургский Роспотребнадзор продолжает проверять городские водоемы и уведомлять о результатах горожан, об изменениях результатов 24 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на понедельник, 24 июня, в Петербурге можно купаться только в одном озере – в Среднем (оно же 2-ое) Суздальском озере в Выборгском районе. Неделей ранее оно было признано непригодным для купания.

При этом Верхнее (оно же 1-ое) Суздальское озеро, которое ранее было пригодным для отдыха, оказалось не рекомендованным для купания.

Напомним, что Роспотребнадзор с мая проверяет 24 пляжа Петербурга. В понедельник, 24 июня, было отобрано 96 проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В ведомстве не рекомендуют купаться в не прошедших проверку водоемах.

Фото: ЗАКС.Ру