Из-за марафона "Белые ночи" в центре Петербурга ограничат движение до 2 июля

В Петербурге ограничат движение транспорта в центре из-за проведения XXXIII марафона "Белые ночи", об этом 23 июня сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Ограничения будут введены до 23:59 26 июня на Адмиралтейской набережной, там нельзя будет останавливаться. Там же после этих ограничений будет введено сужение проезжей части до 2 июля от Керченского до Черноморского переулка.

Также до 2 июля нельзя будет проехать по Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Черноморского переулка, а также по Адмиралтейскому проезду от Адмиралтейской набережной со стороны Сенатской площади.

Сам марафон "Белые ночи" пройдет в субботу, 29 июня.

Фото: ЗАКС.Ру