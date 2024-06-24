На КАД на развязке с КЗС введут реверсивное движение

На кольцевой автодороге Петербурга изменится движение в районе Кронштадта, об этом 24 июня сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений от наводнений.

Изменения будут введены на развязки КЗС и Кронштадтского шоссе. Причина в работах по реконструкции, которые продлятся с 24 июня по 10 июля 2024 года.

Теперь для транспорта будет организована временная схема реверсивного движения по пролетному строению.

В КЗС попросили водителей следить за сообщениями на информационных щитах и принесли извинения за временно доставленные неудобства на дороге.

Фото: ЗАКС.Ру