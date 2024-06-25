В Петербурге 25 июня ожидается до +24 градусов

В Петербурге подрастут температурные показатели, дождей не будет вовсе, об этом 25 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием восточной периферии антициклона. Из-за этого в городе совсем не будет дождей, а температурные показатели повысятся.

Воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 26 июня, в Петербурге также не будет осадков, а температура прогреется до +27 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру