В Ленобласти в рамках проверки разведут Ладожский мост

Ладожский мост через Неву в Ленинградской области разведут для осмотра конструкции, об этом 24 июня сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение по мосту для транспорта перекроют во вторник, 25 июня, на 40-м километре федеральной трассы "Кола". Сама разводка моста запланирована на 10:00 и продлится 45 минут.

Причиной разводки стало проведение осмотра конструкций разводного пролета и диагностика систем. Разводят мост при температуре не выше 25 градусов и при скорости ветра не более 15 м/с.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, была также проведена разводка Ладожского моста для проведения диагностики и пропуска яхты "Александра".

Фото: ЗАКС.Ру