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Новости 10:18

В Петербурге по делу о взятке задержали бывшего врио замначальника отдела полиции

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о взятке задержали бывшего врио замначальника отдела полиции

В Петербурге задержали экс-врио заместителя начальника 74 отдела полиции города, об этом 25 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Правоохранителя подозревают по статье о получении взятки (п."а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ). Уголовное дело расследуется следственным отделом по Московскому району Петербурга.

Ранее полицией были проведены проверочные мероприятия в отношении 29-летней петербурженки по факту мошеннических действий в сфере туристических путевок. Подозреваемый правоохранитель вызвал женщину для дачи объяснений и потребовал у нее взятку в размере 500 тысяч рублей.

За деньги он предлагал внести постановление об отказе возбуждать уголовное дело. Дача взятки должна была осуществиться через посредника, но он был задержан при передаче.

На данный момент, врио заместителя начальника отдела задержан. Выполняются следственные действия.

Фото: ЗАКС.Ру


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