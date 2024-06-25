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Новости 11:16

У станции метро "Черная речка" с рельс сошел трамвай

фото ЗакС политика У станции метро "Черная речка" с рельс сошел трамвай

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая, об этом 25 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел недалеко от станции метро "Черная речка" на улице Савушкина. Из-за случившегося в районе собралась пробка, так как трамвай перекрыл большую часть дороги. По словам очевидцев, автомобиль подрезал трамвай, и тот сошел с рельс.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали, что движение других трамваев изменили. По другому маршруту проследуют трамваи №21 и №48. 

В "Горэлектротрансе" отметили, что движение собираются восстановить в ближайшее время.

Фото: ЗАКС.Ру


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