В Петербурге за полный запрет электросамокатов выступили 27% горожан

В Петербурге меньше половины горожан пользуются электросамокатами, об этом 25 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на проведенный опрос среди местных жителей.

В опросе поучаствовали три тысячи горожан. Оказалось, что в Петербурге 43% людей пользуются электросамокатами, а 27% выступают за их полный запрет.

Кроме этого, из данных опроса следует, что даже во время запретов на катание на электросамокатах в центре города 15% людей продолжали ими пользоваться каждый день. Также 47% горожан заявили, что готовы пользоваться электросамокатами, если в городе будет подходящая инфраструктура.

Читатели "Фонтанки" отметили, что центр Петербурга плохо подходит для катания на самокатах из-за узких тротуаров. Для центра, по их мнению, самокаты станут идеальны только в том случае, если в городе появятся специальные зоны для катания на них.

Фото: ЗАКС.Ру