Экс-глава ИКМО "Владимирский округ" вошла в состав ТИК № 30

Бывшая председатель ИКМО "Владимирский округ" Лариса Арутюнянц вошла в состав ТИК № 30. Вопросы отставок и назначений членов территориальных избирательных комиссий рассматривались 25 июня на заседании Горизбиркома.

Арутюнянц возглавила ИКМО в апреле 2019 года, за несколько месяцев до проведения муниципальных выборов и выборов губернатора, которые состоялись 8 сентября того же года. В тот раз ИКМО несколько дней не могло признать итоги выборов, в итоге это произошло 12 сентября. Перед этим недовольные избиратели устраивали народный сход у администрации округа.

В ТИК № 6 вошла Галина Бокмельдер от ЛДПР, в ТИК № 33 — Дмитрий Дуплийчук, выдвинутый собранием избирателей по месту жительства. В ТИК № 35 вошли Ольга Малёшина, выдвинутая "Новыми людьми", и Илья Павлов, выдвинутый избирателями по месту жительства. Кроме того, в состав ТИК № 63 вошел Алексей Токарев, выдвинутый "Единой Россией".

В состав ТИК № 51 вошел бывший секретарь ТИК № 53 Андрей Вaсильев. Также члены Горизбиркома проголосовали за его назначение председателем теризбиркома на новом месте. Исполняющим обязанности главы ТИК № 49 стал Сергей Пухов, в ТИК № 50 и.о. главы стал Александр Семченков. Человек с такими же фамилией, именем и отчеством, как у последнего, в 2014-2019 годах был депутатом МО "Невский округ".

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия