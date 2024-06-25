Средняя зарплата петербуржцев превысила 103 тысячи рублей

Петростат опубликовал среднюю заработную плату в Петербурге в апреле 2024 года, об этом 25 июля стало известно из отчета ведомства.

Средняя зарплата в Петербурге составила 103 553 рубля. По данным Петростата, это больше, чем в апреле 2023 года на 12,2%.

Максимальные темпы роста были зафиксированы в сферах воздушного и космического транспорта. Там темп роста составил 34,8%, средняя зарплата достигла 193 367 рублей. Их обогнали представители сферы добычи полезных ископаемых, у которых средняя зарплата достигла 246 097 рублей.

Согласно данным Петростата, зарплаты администраторов, сотрудников гостиничного бизнеса и общепита сильно не поменялись и снижения не наблюдалось.

Фото: ЗАКС.Ру