В Петербург приехал житель Московской области с ботулизмом

В Петербурге выявлен случай ботулизма, его привезли из Московской области, об этом 25 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора города.

На данный момент, заболевшего положили в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Он также, как и другие пострадавшие, съел салат лобио, а потом приехал в Петербург.

Отмечается, что это первый случай ботулизма в Петербурге, связанный со вспышкой заболеваемости в России.

Напомним, что в России выявлена вспышка ботулизма. Заболевшими стали жители Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Казани. Также есть погибшие от ботулизма – 21-летний уроженец Костромы.

Фото: ЗАКС.Ру