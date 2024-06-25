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Новости 13:17

В Петербург приехал житель Московской области с ботулизмом

фото ЗакС политика В Петербург приехал житель Московской области с ботулизмом

В Петербурге выявлен случай ботулизма, его привезли из Московской области, об этом 25 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора города.

На данный момент, заболевшего положили в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Он также, как и другие пострадавшие, съел салат лобио, а потом приехал в Петербург. 

Отмечается, что это первый случай ботулизма в Петербурге, связанный со вспышкой заболеваемости в России. 

Напомним, что в России выявлена вспышка ботулизма. Заболевшими стали жители Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Казани. Также есть погибшие от ботулизма – 21-летний уроженец Костромы. 

Фото: ЗАКС.Ру


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