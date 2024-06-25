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Новости 14:18

Погибших в Дагестане священника и правоохранителей представят посмертно к орденам Мужества

фото ЗакС политика Погибших в Дагестане священника и правоохранителей представят посмертно к орденам Мужества

К орденам Мужества представят православного священника Николая Котельникова и всех погибших полицейских, которые стали жертвами теракта в Дербенте, об этом 25 июня пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.

По его словам, он поговорил с руководителями управления администрации президента. Там идею представить к орденам Мужества посмертно священника и всех погибших правоохранителей поддержали.

Ранее в петербургской еврейской общине объявили сбор средств для восстановления синагоги в Дербенте и помощи пострадавшим от теракта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 24 июня выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в Дагестане, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Братская Республика Дагестан подверглась жестокому террористическому нападению. Погибли мирные жители, сотрудники правоохранительных органов. От имени Правительства Санкт-Петербурга и всех петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", – сказал Беглов.

Жертвами нападений в Махачкале и Дербенте стали 21 человек. Вооруженные мужчины напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 

фото ЗАКС.Ру


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