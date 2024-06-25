МУС выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, об этом 25 июня сообщили на сайте суда.

Уточняется, что содержание ордеров засекречено в целях безопасности для свидетелей и расследования. Однако основной причиной указан украинский кризис.

В 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Также в 2023 году Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.

Фото: kremlin.ru